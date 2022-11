LA TRAGÈDIA A TRES CRITS

l’aigua que raja inútilment, mans brutes damunt pa blanc, les tisores que no tallen, la gana que no té espera, el telèfon que sona i sona, l’ungla infectada que maçola el cervell, uns versos estimats de Cohen

–“per què no t’ajeus

davant el ferotge tràfec

de la teva vida diària

i et deixes atropellar per alguns detalls?”-

el peix que accepta la peixera, la taula parada, menja’t les gambes amb forqueta i ganivet, el llibre que no es vol cloure, el camí que no deixa,

un crit,

un somni,

dos crits,

el malson,

tres crits:

la tragèdia