EN LA REVETLLA ROSALLIBRETERA

Se sent més olor de llibres que no de roses, en la revetlla de la festa rosallibretera. I no passa res, és clar. També fa molta olor de carn humana i no consta que cap gegant antropòfag es fregui les mans dient que tendrà menjar per tota la setmana. I tanmateix demà els monstres i els dracs diran versos d’amor i festa, i les velles princeses que esperaven ser salvades per prínceps altius, es rebel·leran contra els avesos i els abusos atàvics i es convertiran en dones gens bledes. I tant de bo tot això no només passàs en els llibres.