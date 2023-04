EN ELS SEIXANTA ANYS DE L’OCB

Acab de veure el documental «60 anys OCB», amb guió i direcció de Ferran Bex, produït per Cinètica Produccions per a IB3 Televisió, i m’ha semblat un treball molt ben fet, que aconsegueix mostrar amb la síntesi que pertoca què és l’entitat, què vol i el més destacat de tot el que ha fet al llarg d’aquests seixanta anys que, com diu el seu president Joan Miralles, és tant que ningú no en pot fer un report exacte.

A través d’aquest reportatge queda clar que, sense l’OCB i la seva òrbita –que és molt extensa- la realitat del català i la seva cultura a l’arxipèlag seria molt pitjor de la que és. I per això, per ser una realitat cada cop més menystinguda i arraconada, cal que seguim donant suport a l’entitat; cal que la seva força augmenti.

En aquest enllaç podreu accedir al documental:

https://ib3.org/documentals?pl=1&cont=2d01ecdf-cef5-11ed-9c4e-c437725f29d4