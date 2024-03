EN EL DIA DE LA POESIA

Avui la poesia celebra el seu dia per molt que cada dia i a cada instant no deixi de dir clar i fort ni de convocar la bellesa que ens dignifica. Mai no ens acabarem els versos que fins ara s’han escrit i que esperen la lectura més perepunyetes, ni els poetes que parlen sempre, hi siguin o no, sonin més o gairebé gens. De tots ells i per a la celebració poètica d’enguany torn a Bartomeu Fiol (1933-2011) i al primer poema de la part “La comunió de la canalla” inclosa en el seu recull “La comunió dels sants o els morts ho callen tot”, Editorial Moll, Palma, 1997:

Callen tot l’any

els torrents a l’abast

al país del silenci,

al país que calla,

al país que callam,

al país que ens fa callar.