EL GENERAL I  EL CATALÀ

Fulgencio Coll Bucher, regidor de l’Ajuntament de Palma per Vox, considera que a l’Ajuntament de Palma s’ha d’acabar amb l’apartheid lingüístic que ataca la llengua oficial de l’estat. Talment. Per això, ha ordenat al batle de Palma, Jaime Martínez, i al seu partit que portessin al plenari una proposta seva per eliminar el requisit de saber català en el proveïment de llocs de feina municipals. Dit i fet: el català passarà de ser requisit -en els distints nivells- a ser mèrit. Es valorarà tant com sabé suahili o inuit.

Sap, el general i regidor, que menteix i manipula, però li és igual. Sap que mai, mai!, ni un sol pic, a l’Ajuntament de Palma, s’ha discriminat ningú per parlar castellà, però li és igual: ell serveix la idea d’un estat, una llengua, una bandera i embrutirà tot el que calgui per sortir-se’n. Tant li fa, mentir i desbarrar, perquè ha aconseguit que el seu odi al català i als catalanoparlants presideixi la sala de plens de l’Ajuntament de Palma sota l’esguard preferent de Francesc de B. Moll, el retrat del qual significativament ha deixat el centre, just damunt el batle, per passar al nivell inferior.

Diu el general i regidor que “ningú no ataca el català, aquí estam defensant el dret del castellà”. I la millor defensa del castellà, és, com es veu, inutilitzar el català, fer-lo fora de les relacions institucionals -contravenint tant l’Estatut com la Llei de Funció Pública, entre d’altres-, relegar-lo a l’àmbit de la marginació i la insignificança, i perseguir els qui el parlam i el volem parlar-lo pertot.

De mica en mica es van dictant nous decrets de nova planta.