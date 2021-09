La vida no basta per res, se m’ha acudit dir tot pensant en les lectures que no hem fet, les que ens queden per fer necessàriament i les que ja no farem per manca de temps. I aquestes lectures permanentment en espera no es poden suplir amb crítiques més o menys ajustades, amb resums poc o molt afortunats o amb referències d’un o altre. Llegir és fer-te endins del text, assumir-lo, pair-lo, anotar, tornar arrere, subratllar, no defallir. Els llibres, com totes les altres manifestacions de l’art, són molt semblants als éssers vius. Per això no es pot llegir apressadament perquè, si frises, no t’arriba el gust que es crea entre el text i el lector. I si la lectura t’engresca, els rèdits que comporta poden ser incomptables i el més immediat, el sentir-te a plaer, un efecte físic ben perceptible que es pot perllongar molt de temps. Si més no, és així com m’agrada llegir. I probablement d’aquí pot néixer la dificultat per encomanar el gust i el deler per la lectura, que és una activitat solitària exigent per molt que el text sigui lleuger , fins i tot, líquid. Però això són figues d’un altre paner, evidentment. En fi, cabòries d’un diumenge en lectura i llegit, que, d’altra banda, no és poc si pegam una ullada al que ens envolta i ens embolcalla.