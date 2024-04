DE LA VIDA, EL BES

Avui fa 505 anys que va néixer Caterina de Mèdici, reina de França, que introduí la cotilla a la cort francesa. I 141 anys que ho va fer a Palma la pintora Pilar Muntaner. I de Samuel Beckett 118 del seu naixement a Dublín (“la memòria no és només la capacitat de recordar, sinó també l’índex de la pròpia sensibilitat”). També en fa 41 que morí Mercè Rodoreda (“Una fugida de la realitat és, sempre, un encarament de l’escriptor amb la seva realitat més profunda”). I en fa 5 anys que morí Neus Català, supervivent del camp de concentració de Ravensbrück (“Vaig lluitar per la llibertat. Vàrem lluitar per això, moltes dones varen morir en aquesta lluita. La vida és bonica i vaig lluitar a mort per conservar-la”).

I en contrast, avui n’hi ha que celebren el dia internacional del be, una manifestació d’afecte que prové de l’Índia escampant-se per Europa en temps d’Alexandre Magne. El 2011 una parella tailandesa es va besar durant 46 hores, 24 minuts i 9 segons. Dos anys més tard, la mateixa parella hi tornà i es besà durant 58 hores, 35 minuts i 58 segons. Tot són maneres d’ocupar el temps. Així i tot, besar-se és salut.