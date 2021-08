Tot de camells que passen sense dificultats pel cos de l’agulla,

el predicador extenuat que en l’altar hi veu una taula d’autòpsies,

Bach a tot drap

i els cops de tambor que del ventre en fan caixa de ressonància.

Algú que prega, un altre que pega, la veu estrafeta d’una vella que exigeix que algú doni aigua a l’infant sense forces per plorar,

el prec com la metralla

i el tambor que ja s’ha instal·lat en forma de bomba en el cervell.

La bella que cus amb fil blanc el xap de la ganivetada llepant la sang que encara raja,

el llimac que és a punt d’arribar-li al sexe,

un pasdoble a tot volum per fer mal,

l’artefacte que esclata en el cap

i la mort que no deixa cap nadó.