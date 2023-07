límits a superar –o no- progressivament

I passa el matí a poc a poc i penses, sí, suportaré la calor. I passa la tarda a poc a poc i penses, sí, aguantaré la calor. I passa la nit més a poc a poc del que sembla i penses… ja no puc més! L’endemà, passa el mati…, etc, etc, confiant siguin molts més superant l’onada de calor sense l’extrem d’arribar a la desfeta total que l’espera a l’escultura damunt l’arena.

