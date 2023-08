La imatge suggerent (20)

6 d’agost de 2023

Tenir a l’abast el rectangle d’una finestra sempre convida a la curiositat. Arribem a qualsevol espai tancat amb obertures o vistes a l’exterior —per exemple, la cabina d’un avió, el pis nou dels amics, una habitació d’hotel…— i el primer impuls és mirar per la finestra (o el balcó, segons el cas). Una finestra és com una oportunitat, la de poder veure-hi més enllà, la de sortir del nostre cau o de la rutina i descobrir què ens presenta l’imprevist; la de poder arribar més enllà de les fronteres que ens imposen les parets ja conegudes. Sigui, com sigui, sempre proporciona expansió per a l’esperit. A més, podria ser que a l’altra banda ens esperés algun regal o una sorpresa. I, si no és el cas, sempre podrem gaudir del paisatge o observar la gent com passa. Compte, però! Que voler mirar sovint enfora no ens privi d’apreciar allò que tenim a dins…

Imatge: Dona mirant per la finestra, des de l’interior de la planta baixa d’una casa; (Terrassa, maig de 2013. Durant la jornada de portes obertes al patrimoni modernista).