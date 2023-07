La imatge suggerent (19)

9 de juliol de 2023

Pot ser que, de les figures geomètriques, la línia espiral sigui la més atraient de totes. Partint d’un punt concret, s’eixampla en cercles imperfectes cap a l’infinit. O, també, segons es miri, tindria per missió la de reunir capes de l’espai dispers i concentrar-les en un focus. Tal com de vegades amb la vida, no se sap ben bé si l’espiral se’n va o és que ve a trobar-nos.

Imatge: Escala de caragol de la casa Prat, al carrer Progrés, de Badalona (fotografia realitzada durant les jornades “Open-House, 2018”).