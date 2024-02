Exposició “Escenaris de novel·la” (7) – Pedres que riuen

29 de febrer de 2024

«… A primera hora baixa a esmorzar al cafè de la cantonada i llegeix de passada quatre notícies. Per a la resta del matí, cap a l’hotel a escriure; fins que torna a sortir per dinar, seguit d’un tomb amb la intenció d’infiltrar-se per algun racó pendent d’explorar de la ciutat, que li està resultant una delícia. Per completar la tarda, el teclat l’espera un altre cop per posar negre sobre blanc les últimes idees. Però, en cas que hagin quedat per veure’s, enllaça el seu passeig per voltar amb la Claire i comenten, durant una estona, aspectes de la història; com avui, que li tenia reclamada matèria nova.»

Fragment de LA NOIA DEL PARC (Edit. Neopàtria, 2022)

Fotografia: PEDRES QUE RIUEN (Montpeller, 2005)