Escenaris de novel·la (2)

10 de novembre de 2022

Inaugurada ahir l’exposició fotogràfica ESCENARIS DE NOVEL·LA, un recorregut per les principals localitzacions on transcorren les dues històries paral·leles de LA NOIA DEL PARC. Podeu visitar-la fins al 30 de novembre al centre FotoEspai (Coroleu, 72-74, Barcelona), de dilluns a divendres, en horari de matí i tarda, fins a les 9 del vespre. I emportar-vos, si us ve de gust, tant la novel·la com el llibre commemoratiu dels 10 anys del bloc Finestra Fotogràfica.