Els protagonistes de Nadal (21) – Misteris

5 de gener de 2024

Per què ens atrau tant l’època nadalenca? Sens dubte —a part d’àpats, regals i retrobaments—, per l’aurèola de misteri que l’envolta. La religió i les tradicions s’han encarregat, any rere any, de recordar-nos-ho: un nen que neix sense concepció, un àngel que ho anuncia, una estrella especial i solitària guia uns personatges, durant dies, cap al lloc concret de l’establia…

Siguin realitat o conte, són uns fets que formen part del nostre imaginari. Els tenim ben arrelats a l’interior, des dels anys de la nostra infantesa, quan aquests misteris ja ens meravellaven i ens feien plantejar els interrogants que suscita tota màgia: «Com és que els Reis d’Orient són a tot arreu alhora?», «Tindran temps de fer tota la feina en una sola nit?». Fanalet encès en mà, rebíem la comitiva amb una barreja de por i d’entusiasme. Després, ja casa, i abans d’anar a dormir, s’apagaven els llums i s’esdevenia un altre moment màgic, quan, al pati, a la taula del menjador, a la pica de la cuina, no paraven de ploure pedres de caramel; un espetegar contra el terra, contra els mobles, que novament feia accelerar aquells cors petits d’infant, aclaparats per tant de misteri. Mentrestant, cantàvem «Els Reis venen, / venen de la muntanya, / porten joguines per a la canalla. / Venen de l’Orient; / no porten res / per als nens dolents…». Sí, aleshores calia portar-se bé; i, sobretot, anar a dormir ben d’hora aquella nit; i, si mentre érem al llit sentíem algun soroll, era important tancar fort els ulls o tapar-se cap i tot, no fos cas que els Reis passessin de llarg si ens trobaven desperts…

Una màgia que, en molts aspectes, es manté intacta. Potser, segurament, desvirtuada o exagerada pel consumisme i l’excés, per una falsa sensació de felicitat que, passades Festes, ens retornarà al deure o a la grisa quotidianitat. Però resulta innegable que la fascinació pel misteri perdura; sobretot en els cors dels nens d’avui, com dels de totes les èpoques, passades i futures, perquè ells continuen sent els veritables protagonistes de Nadal.

Imatge: fotomuntatge amb detalls del pessebre de la plaça de la Vila (Badalona, 2023)