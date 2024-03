Barcelona (63) des de Badalona

17 de març de 2024

Sovint, observar el cel i les seves tonalitats és com visitar un museu d’art abstracte. Un museu que cada dia —i de franc— ens té sorpreses reservades. De vegades és el matí, tot just a l’hora de llevar-se: ja sigui una capa de boirina, un reflex especial, una gavina que el travessa, o el rastre d’avions que han deixat la seva fumerada blanca. Al migdia, el blau serà intensíssim, o núvols pintats vitjaran arrossegats pel vent d’alçada. Al capvespre, l’espectacle de la posta el tenim, gairebé sempre, assegurat. Però a aquella hora blava de l’inici de la nit resulta especialment màgica; i, un dia concret, no fa pas gaire, avançava una gran massa compacta per ponent que, tot desplaçant-se a poc a poc, semblava no atrevir-se a tocar el terra del nostre horitzó particular: el que forma el parc proper, la serra de Collserola i alguna construcció emblemàtica, a més d’altres de no tan afortunades. Art excepcional i dinàmic per damunt dels nostres caps.