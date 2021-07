Barcelona (50)

17 de juliol de 2021

No resulta fàcil observar una ciutat de sobres coneguda com si fóra la primera vegada que la trepitgem. Veure, descobrir amb mirada de turista aquell lloc o monument que tenim gravat a la retina. Per aconseguir-ho, no hi ha res millor com disposar d’algun aparell nou, ja sigui un mòbil, una nova càmera, o poder provar aquell objectiu que no fem servir habitualment. Aleshores el paisatge urbà sembla que es transformi; tot adquireix una rellevància que abans no tenia, o que ens havia passat desapercebuda. Guaitar la ciutat amb ulls renovats: un exercici complicat, però de vegades necessari.

Imatge presa amb Olympus E-M5MarkII i objectiu Zuiko 1:4, a long. focal de 40 mm (f 5,6 i velocitat 1/2000 s).