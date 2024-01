Badalona (116)

19 de gener de 2024

Podria semblar perfectament una imatge de la Toscana; cavalls, un entorn bucòlic, pedres centenàries… Però ens trobem, ni més ni menys, que a Badalona. Tot pujant per la riera de Canyet… (Sí, aquella on es perdia aigua de fa temps, que circulava per una canal oberta, i que continua perdent-se, però ara queda amagada…) Doncs això, a la part alta de la riera enllacem amb un camí que porta a les instal·lacions hípiques. Si hi entreu, no us diran res; o millor dit, gent força amable us saludarà i podreu guaitar tranquil·lament els animals com jeuen a les quadres, com prenen el menjar, com entrenen els genets, com estan de ben cuidats, allà els cavalls. Com a decorat, la imponent masia de Can Coll us permetrà gaudir de les seves qualitats arquitectòniques. A la imatge no es veu, però, una mica més amunt, la finca està plena de vinyes que els propietaris, fa com a una dècada, van recuperar per elaborar un vi amb denominació d’origen, de marca Orígens, justament. És a dir, com si fóssim en terres italianes, tal qual la Toscana.