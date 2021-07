26 de juliol de 2021

Acabo de llegir Aloma, un clàssic entre clàssics de la literatura catalana. Escrita per Mercè Rodoreda l’any 1936, i revisada posteriorment per ella mateixa el 1968.

El relat se centra en la psicologia d’Aloma, una adolescent que viu a Barcelona amb el germà gran, cunyada i nebot, a la casa familiar heretada dels seus pares ja morts. La monòtona vida de la noia es veurà alterada per la visita d’un parent vingut d’Amèrica, la relació amb el qual la portarà de cop a l’edat adulta.

És una novel·la impregnada de detalls i subtileses: la vida senzilla de barri, les visites dels veïns, patis silenciosos i florits, animals de corral i de carrer, el garbuix de la ciutat, rètols i tramvies, els aparadors de les botigues, la revetlla de Sant Joan…, però per damunt de tot, la solitud i la nostàlgia, els costums i prejudicis, l’esperança o el desencís, el contrast entre l’escassetat d’uns i l’abundància en d’altres… Tot té a cada moment, com també sovint alhora, el seu protagonisme.

Des del començament fins al final, tota la narració està empeltada de frases poètiques. La musicalitat del llenguatge s’infiltra hàbilment tant en els pensaments de la protagonista —siguin obscurs o lluminosos— com en les descripcions d’un ambient i d’una època en què semblava que hi havia temps per a tot.

“Aloma va dir que no volia menjar res, li hauria agradat, però de vegades tenia una mena de necessitat de no fer el que feien els altres.”

“Dormia sense somnis, morta de tanta felicitat.”

“Les coses eren boniques, la vida no gaire.”

“Un moment va sentir la mirada d’ell, tan quieta, tan penetrant, que va deixar de pensar perquè no endevinés què pensava.”