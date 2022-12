Els Gaudí 2023 a FilminCat, Filmin i altres plataformes

A mi m’agrada veure als cines les pel·lícules nominades als Gaudí, però algunes me les vaig perdre al seu dia o no hi tinc accés; de manera que tiro de plataformes -només tinc FilminCat, Filmin, Netflix, Disney + i Movistar- per a recuperar títols que m’he perdut o que em són altrament inaccessibles. Penjo en aquest apunt la llista de pel·lícules que hi ha, hi ha hagut o hi haurà a FilminCat i Filmin, alguna que ja és a Netflix… I al decurs dels propers dies ho aniré actualitzant amb la informació que ampliï, sobretot de Movistar i Netflix. Els enllaços dels títols són diversos, van directes a FilminCat o Filmin, quan és el cas, informen de Netflix quan s’escau… I ho complemento amb un afegit d’informació, que vol dir enllaç complementari amb apunts sobre els films que hi ha en aquest blog. No ho “decoro” amb fotografies de les pel·lícules per no desvirtuar l’aspecte de llista que ha de ser pràctica:

Alcarràs. A FilminCat i Movistar+. Informació.



Suro. El 24 de març a FilminCat. Ara, als cines. Informació.



Nosaltres no ens matarem amb pistoles. A FilminCat. Informació.



El fred que crema. El 20 de gener als cines.



Un año, una noche. Possible reestrena en cines? No s’anuncia encara a Filmin.



Pacifiction. A final de desembre de 2022, a FilminCat. Informació.



Mantícora. Ara, als cines. No s’anuncia encara a Filmin. Informació.



La maternal. Ara, als cines. No s’anuncia encara a Filmin. Possiblement anirà a Movistar+



Los renglones torcidos de dios. A Netflix.



Tadeu Jones 3: La taula maragda. Encara als cines. A FilminCat i en altres plataformes.

Malnazidos. A Netflix.



Historias para no contar. Ara, als cines.



Vasil. Ja estrenada en cines, pendent de plataformes.



La casa entre los cactus. El 6 de gener, a Filmin.



Mi vacío y yo. A Filmin.



Girasoles silvestres. El 3 de febrer, a Filmin.



Millor curtmetratge

Millor film europeu

Millor film per a televisió

Millor film documental