SILVESTRES, COLOMES I LA DIADA DE MALLORCA

Molts d’anys i bons als Silvestres i Colomes. Ma mare ho era, Coloma, i solia dir que només feia festa mig dia perquè el compartia amb sant Silvestre. Quan li demanàvem quina mitja part del dia li corresponia, deia que tant era una com l’altra. Dos noms singulars, certament: el primer ens remet a la salvatgina i el segon a la innocència; de fet, abans de ser batejada com a Coloma, la santa d’avui era Eporita.

Molts d’anys també als mallorquins, que avui celebren la seva Diada per molt que els d’extrema dreta i els feixistes, líders en odi i ignorància, la neguin senzillament per catalanofòbia. Tanmateix, l’Ajuntament de Palma, regit pel partit d’extrema dreta amb el suport indispensable dels feixistes, avui ha celebrat com cal la Festa de l’Estendard, la festa cívica més antiga d’Europa. El batlle ciutadà, Jaime Martínez, no ha dubtat a comparar-se amb els que el 1229 entraren a la ciutat de Palma. No ha acabat d’aclarir en quin sentit s’hi assembla, senzillament ha dit que volia fer de Palma la millor ciutat del món i no perquè els que hi viuen ho puguin fer amb la major comoditat, sinó perquè els turistes i visitants s’hi sentin com a casa, és clar.

A pesar dels que no ens suporten, malgrat els que ens voldrien muts i a la gàbia, per molt que n’hi ha que ens voldrien esborrar del seu mapa, molts i molts d’anys antifeixistes i en català!