QUANT A LA SIDA, IGUALTAT JA!

El lema del Dia Mundial de la Sida que se celebra avui, dia 1 de desembre, és una crida a l’acció: “Igualtat Ja”. Per això, per tal d’eradicar les desigualtats que perpetuen la pandèmia, ONUSIDA insta governs i persones a:

Augmentar la disponibilitat, la qualitat i la idoneïtat dels serveis per al tractament, les proves i la prevenció del VIH perquè totes les persones rebin l’atenció que necessiten. Reformar les lleis, les polítiques i les pràctiques per abordar l’estigma i l’exclusió a què s’enfronten les persones que viuen amb el VIH, els grups de població clau i les poblacions marginades, de manera que tothom sigui respectat i benvingut. Garantir l’intercanvi de tecnologia per permetre un accés igualitari a la millor ciència per al VIH tant entre les comunitats com entre el sud i el nord del món.

Les noves dades d’ONUSIDA sobre la resposta mundial al VIH revelen que durant els dos darrers anys de la COVID-19 i altres crisis mundials, el progrés contra la pandèmia del VIH ha decaigut, els recursos s’han reduït i, com a resultat, hi ha milions de vides en risc.

Després de quatre dècades de resposta al VIH, les desigualtats persisteixen en els serveis més bàsics, com l’accés a les proves de detecció, el tractament i els preservatius, i encara són més grans en el cas de les noves tecnologies.

Les dones joves africanes continuen sent desproporcionadament les més afectades pel VIH, mentre que la cobertura dels programes específics adreçats a elles es manté massa baixa. A 19 països africans molt afectats, els programes específics de prevenció combinada per a noies adolescents i dones joves estan actius només en el 40% dels llocs d’alta incidència del VIH.

Únicament un terç de les persones dels grups de població clau, entre els quals s’inclouen els gais i altres homes que tenen relacions sexuals amb homes, les persones trans, els consumidors de drogues, els treballadors sexuals i els presoners tenen accés regular a la prevenció. Els grups de població clau s’enfronten a barreres legals importants, com ara la criminalització, la discriminació i l’estigma.

ONUSIDA recorda que només queden vuit anys per assolir l’objectiu del 2030 de posar fi a la sida com a amenaça per a la salut mundial. Les desigualtats econòmiques, socials, culturals i legals s’han d’abordar amb urgència. En una pandèmia, les desigualtats no fan més que exacerbar el perill per a tothom. De fet, la fi de la sida només es pot aconseguir si plantam cara a les desigualtats que l’impulsen. Els líders mundials han d’actuar amb un lideratge audaç i responsable. I tots nosaltres, des de tots els racons del món, hem de fer tot el possible per ajudar també a abordar les desigualtats.