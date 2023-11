PROHENS, ROTGER, PLANAS

L’acord a què ha arribat Pedro Sánchez amb diversos partits per aconseguir la presidència del Govern de l’Estat espanyol i més concretament la Llei d’Amnistia, ha exacerbat la ràbia i l’odi dels partitpopularistes i dels feixistes en tots els seus graus. El seu famós i tràgic “A por ellos” s’ha eixamplat a tots aquells que no són de la seva corda reaccionària i no dubten –mai no ho han dubtat!- a fer resplendir el seu guerracivilisme per emmatzinar-ho tot. L’ultranacionalisme espanyol ha pres els carrers i no deixen res per verd.

Aquesta escaïnada ultraconservadora, en el seu vessant illenc, ha deixat paleses moltes certeses que fins ara no eren molts els que creien. La primera, que Marga[lida] Prohens, no és la presidenta de l’arxipèlag; només ho és “dels seus”. Això vol dir que des de la Presidència del Govern de les Illes Balears no mira i actua per a tots, sinó només per als interessos del seu partit i dels càrrecs de la seva administració a qui ha pujat el sou més d’un set per cent. D’altra banda, el seu comportament hooliganesc en la concentració d’ahir davant Delegació del Govern la deshonorabilitza definitivament: no és digna del tractament de Molt Honorable. Ni els seus es mereixen el seu comportament fanàticament groller.

La segona, l’escridassada a l’exbatle i expresident del Parlament de les Illes Balears, Pere Rotger, en dirigir-se en català als concentrats. L’odi lingüístic que atien “els seus” va quedar més que palès. Si qualcú dubtava de per on aniria el Govern Prohens en matèria lingüística, ja ho sap: a aplicar i a practicar l’apartheid lingüístic com més aviat millor i a velocitat de creuer i desacomplexadament.

I la tercera, entre moltíssimes més, les declaracions que ha fet Carmen Planas, presidenta de la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB). Diu la Sra. Planas que la investidura de Pedro Sánchez genera inseguretat jurídica que, al seu torn, fa por als empresaris i inversors. A més, lamenta que no s’hagi comptat amb els empresaris a l’hora d’establir els acords per a la investidura. Ara ja veig que la Sra. Planas i l’entitat que representa faran campanya exterior perquè no venguin turistes, que si venen ajudaran a Sánchez a mantenir-se a la presidència. Sempre a mà el vell receptari del poder reaccionari: manipular, mentir, atemorir… Ja sabíem quin peu calçaven els de la CAEB, però amb aquestes declaracions de la seva presidenta també sabem del tot cert que també s’apunten a qualsevol apartheid que es pugui engegar. (https://ib3.org/la-caeb-mostra-el-seu-rebuig-als-acords-dinvestidura-de-pedro-sanchez).

Un detall final: aquestes declaracions de la presidenta de la CAEB han tengut espai destacat a IB3Notícies del migdia; l’escridassada a Pere Rotger, no; cap referència. En podeu treure les conclusions que més us plaguin, amb la seguretat que les encertareu totes.