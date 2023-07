PRESERVEM ELS SÍMBOLS

Avui fa 8 anys, dia per dia, que es va derogar la Llei de Símbols de les Illes Balears, imposada pel Partit Popular el 23 de desembre de 2013, i confirmada, la derogació, el 6 d’octubre de 2015.

Aquesta Llei joseramonbauzanenca instaurava el control previ per poder utilitzar o col·locar qualsevol símbol –se sobreentenien els llaços quadribarrats que tant s’estengueren en el quadrienni de l’impresident Bauzá- en els béns immobles o mobles públics, i els centres d’ensenyament ho són. A la vegada, aquesta Llei –contrària als valors democràtics més bàsics i que vulnerava les llibertats ideològiques i d’expressió- establia normes sancionadores en casos d’incompliment, com no podia ser d’altra manera.

I avui, coincidint amb aquesta fita, en el mateix Parlament de les Illes Balears s’han iniciat les sessions que conclouran amb la investidura de Marga[lida] Prohens, també del Partit Popular, com a presidenta de les nostres Illes.

Ens cal refrescar la memòria, ara i sempre. Ens cal no abandonar la vigília, ara que s’obre un període incert, com a poc, i previsiblement convuls. Ens cal vetllar perquè els nous responsables polítics que, segons ells, saben què ens convé perquè han “trepitjat molt de carrer”, com ha dit el portaveu parlamentari del Partit Popular Sebastià Sagreras, no trepitgin, també, els nostres drets.