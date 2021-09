Miralls abandonats que desfiguren

la llum i les ànsies d’alar el cant dels nòmades.

Llunes de butxaca, espills engrevits,

Emmirallaments en marge

sotjant l’eco subtil d’un alè incontinent

que enlloc no troba ni abaixador ni pista d’envol.

Pols mandrosa i ploramiques en ulls intrèpids

malgrat totes les derrotes,

racons desarmats en revolta,

el metall contra la fusta

i la suor enllagrimada del vidre.

Penombra en vigília,

vespres raptats per l’insomni, duels a mort

d’absències, planys escanyats

pel temps alliberat de conjurs.

Jardins d’andròmines, planters d’oblits,

tanques de desmemòries,

erols de pell morta en carn viva.