Tot queda fent de la quietud

obrador i bressol de sortilegis.

Queda lluny, però, la mar

i la boira juga a ser com ella,

penetrable i embruixadora.

Arriben sons i sorolls nous

que amaguen, juganers, el seu origen

mentre la memòria reforça

certituds i fonaments

per evitar l’enrunada.

Com si el temps s’alentís agomboiat

amb l’aire subtil que només vol

acaronar els elements que fortifiquen

la calma necessària per entendre

que la vida remolca els somnis.