NO ALENAR PER VER

Per ventura és ver que, volent vèncer les derrotes i desitjant fugir per sempre de la culpa i els seus devastadors sentiments, i per tal d’apagar com sigui el patiment que mai no ens deixa, ens és més bo de fer armar un crit estèril que no bastir una paraula mai no dita per escopir a la cara del desencís.

Per ventura és ver que, seguint el canadenc de l’al·leluia, calgui haver fet la guerra per conèixer el poder de l’amor i tractar les estàtues com tractam el pare per entrar en raó, per poder cartografiar els espais on hi regna absolutament la sang que fa germinar la por dels dèspotes.

Per ventura és ver que la veritat no alena per ver.