L’IMPERI DE LA DISCRIMINACIÓ LINGÜÍSTICA

El lingüicidi decretat per Marga[lida] Prohens, la jerarca provincial de les illes Balears i Pitiüses, comença a donar fruits: l’Ajuntament de Calvià ha arraconat definitivament el català, el de Palma considerarà la seva llengua pròpia, la catalana, com a mèrit i no com a requisit a les proves per a proveir-se de personal i la perruqueria i saló d’estètica Makeover d’Inca treu del local una clienta per parlar català. Són sols tres exemples dels moltíssims que es poden transcriure d’ençà que el feixisme impera a les primeres institucions de l’arxipèlag. Tanmateix, però, és el partit de la jerarca provincial qui executa el lingüicidi i és a ell a qui cal assenyalar.

Legislant contra la llengua pròpia, que no és altra que la catalana, s’obtenen dos objectius essencials per al lingüicidi: el primer, és clar, erradicar la nostra llengua de l’administració pública, de tots els ens que en depenen i de les relacions soclals; fer-la prescindible i, al cap darrer, fer-la inoïble i invisible. El segon, i més important, encobeir els catalanofòbics, els odiadors de tot allò i aquell que no es plega a les seves fòbies, a la seva ignorància i a la seva violència; concedir-los la impunitat que ja gaudien en temps tenebrosos de no fa cap segle. Per això, s’elimina l’Oficina de Drets Lingüístics i es cou -i s’aconseguirà- una altra oficina per donar garrot als catalanoparlants. Insultar, agredir, perseguir els que parlam el català en tot i pertot surt de franc. I la mostra és claríssima: l’agredida a la perruqueria d’Inca no pot denunciar perquè Consum no n’entén de discriminació lingüística i l’agressor no rep cap mena de correctiu, ans al contrari: es fa passar i se’l presenta com a una víctima.

És ben clar que el Govern de la jerarca provincial de les Illes Balears no mira per l’interès general de l’arxipèlag: mira només pels interessos de les elits a qui adora i serveix, i als interessos del seu partit que no contemplen per res els nostres, els dels illencs.

Cap agressió lingüística sense resposta, posem-nos-hi en ferm sabent que tendrem tot el prohensisme en contra.