LA DONA I EL DIA

Avui és el dia morat, el color que utilitzaven les sufragistes angleses el 1908 i que els anys seixanta i setanta del segle passat adoptaren les dones socialistes com a símbol de la lluita feminista.

En un dia així, el de la dona amb totes les extensions, sembla que és indicat fugir del redol que més ens afecta i ens compromet, i mirar més lluny, provar d’abastar com més espais millor. Per això, mai no serà per demés veure què en diu l’ONU, d’aquest dia de la dona, que ha emmarcat en el lema: “Invertir en les dones: accelerar el progrés”.

Considera aquesta entitat que aconseguir la igualtat de gènere i el benestar de la dona en tots els àmbits és més crucial que mai si volem generar economies pròsperes i aconseguir un planeta saludable. No obstant això, a parer de l’ONU, ens enfrontem a un desafiament clau: no hi ha finançament suficient en matèria de gènere i comptam amb un alarmant dèficit anual de 360.000 milions de dòlars en mesures d’igualtat de gènere per al 2030.

A partir d’aquesta realitat, l’ONU assenyala cinc àrees clau que requereixen una acció conjunta:

Invertir en dones, presentant-ho com un problema de drets humans. El temps apressa i la igualtat de gènere és el desafiament actual més gran en matèria de drets humans. No ho oblidem, assenyala, el progrés de les dones és un factor que beneficia tota la societat.

Eradicar la pobresa. A causa de la pandèmia i els conflictes, 75 milions més de persones van caure en la pobresa des del 2020 fins ara. L’acció immediata és crucial per evitar que més de 342 milions de dones i nenes visquin en la pobresa el 2030.

Implementar finançament sensible al gènere. Els conflictes i la inflació poden portar el 75% dels països a reduir les despeses públiques d’aquí al 2025, afectant en gran mesura les dones i els serveis essencials.

Transició a una economia verda i a una societat de l’esment. El sistema econòmic actual afecta desproporcionadament dones. Cal transitar a una economia verda i a una societat de cures per amplificar les veus femenines.

Donar suport a les activistes de gènere. Tot i liderar els esforços de gènere, les organitzacions feministes reben només el 0,13% de l’assistència oficial per al desenvolupament.

No basta sensibilitzar, ve a dir l’ONU: s’ha d’actuar de manera immediata i amb totes les potències socials i econòmiques.