IMATGES I FEREDAT

Supòs –no tenc cap dada fiable per afirmar-ho- que, avui per avui, les imatges religioses a les llars no sovintegen. No obstant, els que ja tenim un bon grapat d’anys –eufemisme beneit per no dir els que ja hem sobrepassat molt o poc la seixantena d’anys- hem vist bonjesusos-en-bres, últimes cenes, cordejesusos, marededeus diverses -pintades o en talla- i santcristos a la majoria de cases i en llocs destacats, a banda dels capçals dels llits presidits, generalment, per una creu més o menys ornada. La immensa majoria d’aquests entrats en anys férem la Primera Comunió i uns dels regals que mai no fallava era una cadeneta d’or amb la imatge d’un crist o d’una marededéu. De la mateixa manera, regalar un cordejesús fet a Olot als que es casaven, a certs indrets, no sols era ben rebut, sinó distintiu.

Deia que no tenia dades fiables sobre la presència d’imatges religioses a les llars actuals, però sí que en tenc de les imatges que es retiren: als Tallers Marginàlia de Can Gazà –que hauríeu de visitar abans que tanquin dia 30 de novembre- hi ha un apartat ben assortit d’aquestes figures que no tenen gaire sortida, tot sigui dit.

Des del respecte més absolut a tot el que, per a alguns –molts o pocs-, representen aquestes peces, cal dir que gairebé totes –salvar-ne alguna, costa- tenen molt poca gràcia. A banda de sovintejar les de plàstic, material gens sacre, n’hi ha que, per l’expressió del Bonjesús, Crist o Mare de Déu que volen representar, fins i tot freguen l’ofensa en no reflectir en absolut la transcendència que necessàriament haurien de transmetre. I d’altres, simplement, criden el plany –i no com a conseqüència d’un respecte profund- com el Sant Crist muntat damunt un mirall que acompanya aquesta nota.

I malgrat tot, tirar aquestes imatges que escapen a tota mena de rigor, moltes d’elles fetes en sèrie com si fossin culleres o escuradents, a molts els faria (els fa) feredat.