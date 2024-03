FER TALA DE LA BONA

Res no tenen a veure “El Messies” de Händel (l’oratori en tres actes revisat per Mozart en direcció escènica, escenografia i il·luminació de Robert Wilson), la pel·lícula “American fiction”, de Cord Jefferson, i el llibre “Ocàs i fascinació”, d’Eva Baltasar. No s’avenen ni s’encontren; sols tenen en comú, aquests tres prodigis, que han omplert tres dies marcadament primaverals i viscuts a plaer i intensament amb dues persones sentides com dos òrgans més del cos. Han estat tres viatges -que no han acabat, encara, perquè el gust que has deixat persisteix i durarà un temps indeterminat- inspiradors i creadors que van fent tala de la bona, de la que sedimenta, fruita i transforma. Em parlaran, ja ho crec!