El menut mira un núvol blanc sense dir res, amb cara setcienciosa.

Aixeca un dit per veure si amb ell pot modificar la forma nuvolada que no arriba a ser, precisament, d’un acrocantosaure.

No ho aconsegueix i mira son pare desconcertat esperant una resposta.

Coi de nin, no t’escantis!, li contesta el pare.