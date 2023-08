ELS TRES PREMIS VILA DE SANTANYÍ 2023

Adia edicions acaba de publicar les tres obres guanyadores dels Premis Literaris Vila de Santanyí 2023: “L’animal perfecte”, de Lídia Gàzquez, Premi Bernat Vidal i Tomàs en la seva trenta-vuitena edició; “Les cinc ciutats d’Ul-dri’ak”, de Roger Coch, Premi Antoni Vidal Ferrando, en la seva sisena edició; i “Temps mort”, premi de Teatre en la seva segona edició.

“L’animal perfecte” és un bell exercici líric -abocat a la mar i a les seves criatures- i que apunta directament a la vida i a les seves conseqüències si es desplega amb la intensitat que reclama:

No podem caminar

pels racons d’un altre cos

a les palpentes.

En pot ser un brevíssim reclam.

“Les cinc ciutats d’Ul-dri’ak” podria ser la crònica d’un viatge en diferents dimensions a la recerca d’un mateix en el que la imaginació pren les messions. Un viatge fosc carregat d’essers aparentment estranys, d’aigües gairebé abominables i de camins tortuosos. Entra en els àmbits turbulents de la ciència ficció tot i atenent, com dirà un personatge, que “La teva ciència és aquest desig de progrés, aquest somni hiperracional que menysté la imaginació i la intuïció de les persones”.

El text teatral “Temps mort” s’endinsa en l’espera que, en moltes ocasions mena a la desesperança. I també en la necessitat de dir, d’expressar-se, encara que tot jugui en contra d’aquesta expressió. És clar que l’espera s’adreça al futur i aquest temps a venir pesa tant en els personatges que un proclama que: “Noto a faltar una cosa que no es pot trobar a faltar. Trobo a faltar el que podríem haver fet. El que podríem haver sigut. Trobo a faltar fer-me il·lusions i tenir ganes i pensar en un futur que es podria desfer en qualsevol moment, Trobo a faltar el que podríem haver tingut. No té sentit. No es pot trobar a faltar el futur”.

Tres textos que no defugen el risc i que demanen ser llegits sense destorbs.