obrint la boca com si fos avenc

endormisca els udols que mai no troben

ressò en el silenci de la peixera

des d’on desplega els colors vius de l’ànsia

acuitat per tresmalls imaginaris

voldria ser les mans d’aquell qui pren

la carn com a l’instrument necessari

per constituir el medi del desig

i s’adona que el mirall és un llibre

que els peixos llegeixen tot començant

pel darrer poema i el darrer vers:

el perdó és el reat de la victòria