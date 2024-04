El joc de l’oca, segons uns, l’inventaren els grecs durant el setge de Troia, entre els segles XIII i XII a.c. La primera resta arqueològica es trobà a Creta, el Disc de Phaistos, de l’any 2000 a.c. D’altres el vinculen al Camí de Sant Jaume francès perquè les 63 caselles del joc corresponen a les etapes en què els templers dividien el camí d’anada i tornada. Tanmateix, el primer esment escrit és del 1580 a Itàlia. Cap al segle XV es va popularitzar i sembla que s’utilitzava com a obsequi diplomàtic ja que Francesc de Mèdici, cap a mitjans del segle XVI, el va enviar al rei espanyol Felip II. Joan Amades en descobrí una edició mallorquina, precisament, la que il·lustra aquest comentari, del segle XVII, editada a Palma per Gabriel Guasp, però enlloc de les 63 caselles en tenia 142.

Avui horabaixa hi he jugat amb els meus preceptors, al joc de l’oca, i contra tot pronòstic he guanyat. I el millor de tot és que ells han perdut com si haguessin guanyat ells.