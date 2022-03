Les dones amb qui he crescut i em relacion amb més intensitat m’han fet sempre molta llum i m’han infós un coratge extraordinari. Han patit de valent les vel·leïtats i els excessos del patriarcat i s’hi han rebel·lat com han pogut amb totes les seves forces. Jo no les he seguit com calia, en aquesta lluita, i molt que me’n dol. Amb excessiva freqüència ho he contemplat tot des d’un masclisme cofoi i impune. Avui que se celebra el seu dia, com si cada dia no ho fos, només els puc dir que faig meva la seva causa, la seva raó.