DEL DIJOUS LLARDER AL NIRVANA

Avui és el dijous llarder -o jarder- o gras, el darrer abans de l’inici de la quaresma, que començarà dimecres vinent. Dijous greixós, per tant, de segons quins excessos en la menja. No cal dir que avui comencen els dies de les disfresses. A moltes escoles els estudiants petits i grandolassos hi ha anat disfressats. El meu preceptor menor, per cert, decidí disfressar-se de caca qui sap si per palesar que el món i tot el que l’envolta no és més que un femer descontrolat. I és clar, avui ha anat de caca a l’escola. Se’n poden treure les lliçons que es considerin.

I d’aquí a poc, tres dies abans del dimecres de cendra, el carnestoltes. O més concretament i antiga, el carnestoltes és el darrer dia que es podia menjar carn abans de la quaresma. Per cert, que segons el Diccionari Català-Valencià-Balear, carnestoltes també és una persona ridícula, que fa accions grotesques i no li poden prendre fermetat. I el DIEC també diu que ésser un carnestoltes vol dir ésser un baliga-balaga, un poca-solta que hom no pot prendre’s seriosament. Exactament el que són les diputades i els diputats feixistes del Parlament de les Illes Balears que s’han proposat ridiculitzar-nos fins al deshonor.

Curiosament o no, aquest dijous gras, llarder o jarder coincideix enguany amb el Dia del Nirvana, l’estat suprem de felicitat assolit per l’ànima alliberada del patiment, de la consciència individual i del dolor a través de diverses tècniques i pràctiques individuals. Es tracta d’un concepte fonamental en les religions de l’hinduisme, el jainisme i el budisme. Aquest Dia del Nirvana es dedica a la contemplació i a la espiritualitat a llocs destinats al retir espiritual.