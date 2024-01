DE SANT VICENÇ MÀRTIR A LA DIMISSIÓ DEL PRESIDENT DE L’OCB

Avui és sant Vicenç Màrtir, patró de València, que, segons la llegenda, patí tota mena de tortures fins que llançaren el seu cos a un femer i allí els corbs evitaren que les bèsties se’l menjassin. Finalment, fermaren el cos a una mola de molí i el tiraren al riu Túria. El cos, tanmateix, retornà a la riba i va ser enterrat. Els corbs seguien acudint a la seva tomba per preservar-la de qualsevol mal.

Avui també fa 236 anys que va néixer Lord Byron; i 133 que ho va fer Antonio Gramsci. I 17 que mori l’Abbé Pierre, el fundador del Moviment Emaús, que malda per lluitar contra la pobresa i les persones que viuen al carrer. I un any just -i sembla que fa segles- que partí Agustí Villaronga.

I avui també ha dimitit per raons personals el president de l’Obra Cultural Balear, Joan Miralles. S’ha de respectar la decisió, és evident, i agrair-li els dos anys de presidència, però cal tancar aquesta crisi com més aviat millor i amb totes les garanties. El país i els Països necessiten la força d’aquesta entitat per fer front als intents gens dissimulats, ans al contrari, d’afeblir com més millor el català i desballestar els drets dels seus parlants. Les eleccions seran el proper dimecres 21 de febrer i el procés electoral comença avui mateix. Es podran presentar candidatures fins al dimecres dia 5 de febrer a les 14 hores.