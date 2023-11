Avui fa catorze anys que morí l’escriptora i poeta italiana Alda Merini (Milà, 1931-2009) que, paradoxalment, no va poder seguir estudiant a l’institut per haver suspès l’assignatura de llengua a primària. Publicà sent molt jove tot i que la valoració dels seus poemes no li arribaria fins a la dècada dels setanta del segle passat; en català no ens arriba fins al primer decenni d’aquest.

En Alda Merini escriure és una necessitat existencial per haver de viure al dictat del desequilibri mental. Escrivint pot ser lliure i veritat.

D’ella el poema “Érem feliços” traduït per Meritxell Cucurella-Jorba:

El seu esperma begut pels meus llavis

era la comunió amb la terra.

Bevia magnífica, exultant,

mirant els seus ulls negres

que fugien com gaseles.

I mai una flassada fou més calenta i

mai fou més ferotge

el plaer dins la carn.

Ens partíem en dos

com el timó d’una nau

oberta per un llarg viatge.

Teníem vitualles

encara per molts anys:

els petons i les esperances.

Havíem deixat de creure en Déu

perquè érem feliços