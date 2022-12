El sol encara no pot desfer la rosada

i l’abraçada que vol ser caliu

penetra com l’ànsia de l’equilibri.

No cal dir res, els mots s’entretenen

amb la remor del mar que no tem el rocam

i amb la poca traça de la surfista

que s’esforça per no perdre el contacte amb el grup.

No colpeja, l’aigua, no li cal per desgastar

la pedra i el vertigen, car sap com viu

la llibertat i els caus on es refugia.