Tan brut és qui emporca com qui consent la brutor. Tan bruts són els qui fan malbé façanes amb gargots que volen fer passar per art urbà, com les municipalitats que ni els lleven ni fan res per evitar aquestes endemeses que no contribueixen a millorar la qualitat de vida de la ciutadania. És mal de fer lluitar contra els porcastres, ho sap tothom, però no val dir que, per això, hi hem de conviure.

Palma n’és plena, de brutors de tota mena, que no fan més que enlletgir-la i enlletgir-nos, clar. Sembla que no ens fa res compartir espai amb tota mena de porqueries. I, de passada, és una desgraciada benvinguda als visitants, encara que en veure com es comporten molts d’ells -les imatges d’un holandès cagant damunt la cara d’un altre que dormia diuen molt de qui ve- hom diria que no s’hi senten gens malament, entre brutícia.

El Rei En Jaume, quan veié Palma, digué que era la més bella de les ciutats que coneixia. Si fos ara…