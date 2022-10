Avui capvespre, a les set, a l’Estació Intermodal de Palma, una senyora molt atentament i educada m’ha dit que “Venes d’aram” li havia agradat molt, que havia passat gust de llegir-la tant per la història que cont com per la manera que ho faig. En aquells moments atenia un missatge telefònic i entre això i la sorpresa de rebre el millor elogi que pots rebre d’una obra teva, no he pensat a demanar-li el nom, un descuit imperdonable i impropi d’una persona educada. Si de cas llegeix aquesta nota, li deman disculpes; que sàpiga que m’ha alegrat molt, moltíssim! que em digués el que m’ha dit. Infinites gràcies!