A LA VIDA OVIDIANA

Avui fa vint-i-sis anys que Ovidi Montllor decidí fer vacances permanents, això sí, sense deixar de dir i de cantar amb la rotunditat de sempre, com un trepant que decanta la carn per descobrir el que amaga, el que s’amaga de tot. Segueix cantant “A la vida”:

Cante a la vida plena,

des de la vida buida.

Tanque els ulls, baixe el cap.

La sang em puja al cap.

I el cor em diu que sí.

El cervell diu que sí.

I tot en mi és un sí

que mai no acabarà.

Canto la vida sí.

https://www.youtube.com/watch?v=5S1_rrzuut0

Esperem de la vida el que ella espera de nosaltres, per ventura és així, sí, que ha d’anar la cosa. I per això la cantam, no sempre a plena veu, tot esperant que així ella també ens cantarà ni que sigui a cau d’orella. Qui sap…