28/02/1957

El 28 de febrer de 1957 era dijous i, segons he sentit a dir, coincidí amb el dijous llarder o gras; no he sabut certificar la data. De tots els sants que avui celebren el seu dia, el més conegut entre nosaltres és sant Romà.

No som molt destre en això de cercar informacions internautes i sols he estat capaç de trobar dues dades d’aquest dia.

La primera, que en el petit poble de Suarbol, a més de 1.000 metres d’altitud, en el municipi de Candín, a El Bierzo de Lleó, feia molt bo per l’època, amb sol i temperatures altes. Cap a la una del migdia, es calà foc el sostre d’una “palloza” (una construcció de pedra, de planta rodona o el·líptica amb cobertora de palla destinada en part a habitatge i en part al ramat). En poc més de 25 minuts, el vent va provocar que les flames s’estenguessin, destruint més de la meitat de les “pallozas”. Una veritable catàstrofe.

La segona, que també el 28 de febrer de 1957 va néixer a Brooklyn, Nova York, l’actor i director de cinema John Turturro, conegut per les seves actuacions a “To Live and Die in L.A:” (1985), “El color dels diners (1986) o “El gran Lebowski” el 1998. Ha dirigit “Mac” (1992) i “Illuminata” (1998).

I prou. Es veu que res de molt rellevant a nivell global va passar avui fa 67 anys. I per què aquest interès? Perquè faltant deu minuts per la mitjanit del 28 de febrer de l’any 1957 vaig néixer a Ca na Vidre, a Bunyola. I ho vaig fer abans que arribàs la comare, em diuen, atès per les dues padrines, la materna afectada d’una severa ciàtica.