“tenir poca memòria, o memòria fluixa, o memòria de gall”: tenir la dita facultat molt poc desenvolupada, oblidar fàcilment les coses

Observant la situació vaig pitjar el disparador pensant com sempre, si me’n recordo ja escriuré el que vull dir, però ara, gairebé com sempre, ja no sé què és el que volia dir.

