Exposició “Escenaris de novel·la” (6) – Les tres gràcies

14 de gener de 2024

«… Montpeller s’assembla bastant a com se l’havia figurada, a part de certs detalls que recordava de les explicacions d’un company de feina, que uns anys enrere hi havia estat de vacances. Ara, ja des del tramvia, pot anar veient una ciutat entre històrica i moderna, activa i tranquil·la alhora. Com si una estranya pau s’hagués apropiat d’alguns indrets i hagués quedat abocada tota l’energia en d’altres. Es pregunta si la Claire s’estarà en una de les zones de més brogit o si, al contrari, tindrà una bona extensió verda davant de casa seva. I no haurà de trigar pas gaire a descobrir-ho…»

Fragment de LA NOIA DEL PARC (Edit. Neopàtria, 2022)

Fotografia: LES TRES GRÀCIES (Montpeller, 2005)