Els paisatges de la Victoria Tébar

Quan visitem una exposició, acostuma a haver-hi un llibre de comentaris per felicitar l’artista o expressar-hi les nostres opinions. Jo, aquell dia, concentrat com estava en l’observació dels quadres i en les explicacions de la visita, no vaig poder-hi escriure res. I vaig pensar que ho deixaria madurar per comentar-ho aquí; així que, som-hi:

La Victoria Tébar és una pintora que, a més de pintar, explica els seus quadres. És capaç d’aplegar un matí de dissabte amics i coneguts, o a tot aquell que s’acosti amb curiositat a la galeria, per transmetre la seva experiència artística i vital. Perquè no només ens parla de la tècnica pictòrica, que també, sinó que relata motivacions, anècdotes de tal o de la qual sessió, sensacions viscudes…

Els seus paisatges del Pallars o del Priorat, principalment, ens endinsen per boscos assolellats o ombrívols, on racons de llum criden la nostra atenció; olis que ens eleven per poder guaitar en vista panoràmica tota una vall, o bé, des d’un penya-segat observar la perspectiva d’un pantà; ens mostren vells pobles de muntanya, amb els seus campanars de pedra torçats pel vent, cases de pagès amb teulades que semblen estirar-se cap al cel…, però de tant en tant també s’hi cola, com per despistar, algun bodegó o marina, o una vista impressionista d’un carrer de ciutat.

I així, anem veient (i aprenent) com es crea l’esbós, quan i com es determina el fons de base, el traç adient, la combinació de colors perfecta, l’obra a mig fer i la definitiva. Tot un procés que la Victoria sap explicar tan bé, que sintetitzo aquí amb quatre apunts extrets de frases de l’autora:

La intensitat dels diferents tons de color és comparable al d’un home d’estatura mitjana: segons al costat de qui estigui, l’apreciarem més alt o més baix.

En les formes i els colors de la natura cal saber trobar l’energia que transmeten.

Busco la gradació adequada entre els tons més vius i els més foscos, per obtenir el màxim contrast lumínic.

L’indret que pintava em connectava amb el record del meu germà, era com un regal seu de comiat.

Pintar és com jugar al set i mig: has de saber aturar-te a temps, abans que no et carreguis el quadre.

Aquelles persones que van ajudar-me a transportar la tela, els estris i el cavallet cap a l’enclavament de Siurana, ho feien amb l’alegria d’estar col·laborant per primer cop amb un pintor.

L’exposició pot visitar-se encara fins al 29 de gener de 2022, a la galeria MARCS, de Badalona (i el dissabte 8, amb sessió explicativa inclosa). No us ho perdeu!