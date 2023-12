El final del calendari

31 de desembre de 2023

Sempre m’he imaginat els mesos de l’any com a replans d’un edifici d’onze pisos més la planta baixa, de tal manera que l’àtic seria gener; uns replans de llarg passadís, per encabir els trenta dies de mitjana de cada mes. Així, a mesura que l’any avança, descendim un replà per passar d’un mes a un altre. També m’he preguntat sovint si aquest esquema visual —o, més aviat, mental— el veuen de la mateixa manera les altres persones, o hi hauria altres possibilitats. Segur que n’hi ha, però la meva opció la tinc tan arrelada, que em costaria d’imaginar-me-les.

Seguint aquesta lògica, ara ens trobem a l’últim replà, és a dir, a la planta baixa i al final del passadís, que, en aquest cas seria ja el vestíbul o la porteria. A punt de sortir al carrer i pujar a l’ascensor de l’edifici del costat. A cada replà del 2024 trobarem, com sempre, portes diferents, algunes obertes, d’altres de tancades… Serà la nostra elecció, la nostra responsabilitat, traspassar-les si ens conviden, o trucar perquè algú ens obri, o deixar-les de costat, passar-hi de llarg. També podria ser, però, que d’alguna d’elles sortís algú per interpel·lar-nos o oferir-nos el seu ajut, o per acabar de fer la ruta amb nosaltres, mai se sap…

Aquest bloc de la Finestra us desitja BONA SORT I ENCERTS en el pròxim descens fins a la nova planta baixa!