Arenys de Munt – Can Jalpí

1 d’agost de 2021

Venint d’Arenys de Mar i a poca distància del poble bessó d’Arenys de Munt, es troba un petit tresor amagat entre la vegetació de la riera: Castell Jalpí. No cal explicar gran cosa més, millor arribar-se-hi i vorejar el sender perimetral del llac, entre desmais i sota el perfum de clavellines; per anar resseguint amb la mirada l’estela d’aigua que deixen els ànecs, tot contemplant també el repòs de les tortugues; i infiltrar-se després per la zona de bosc propera, de pins, eucaliptus i bambús, fins a trobar el roure centenari on comença el camí d’ombra que ens conduirà a la gran àrea d’esbarjo del parc. Si hi aneu, gaudiu de la visita!