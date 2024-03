Oscar 2024: retorn al de sempre

Aquest matí he penjat a Facebook aquest comentari:

Em llevo i miro la llista de guanyadors dels Oscar d’enguany. Diu que, com molts preveien, “Oppenheimer” ha guanyat de carrer. Home, a mi em va distreure, entretenir, malgrat els efectismes del director, però és una broma de (molt) mal gust que la seva victòria sigui a costa de la ‘derrota’ de, per exemple, l’extraordinària “Los asesinos de la luna” [de Martin Scorsese]. En canvi, em satisfant els premis congriats per “La zona de interés”, per bé que se’n mereixia més. I aplaudeixo l’Oscar al guió d'”Anatomia d’una caiguda”. I els reconeixements a Emma Stone i Hayao Miyazaki. Finalment no n’he vist la cerimònia en directe.

Els acadèmics de Hollywood s’han deixat estar de la ximpleria de l’any passat i han retrobat la seva vena clàssica: premiar una biografia -a més a més, de grans dimensions- , apostar bàsicament per un títol -7 estatuetes s’ha endut “Oppenheimer”-, desbancar pel·lícules magistrals -la de Scorsese, per exemple- i, de passada, guardonar ara una actriu -la secundària Da’Vine Joy Randolph- que no fa res especial però interpreta un personatge dramàtic -molt dramàtic-, ara un actor -el secundari Robert Downey Jr.- que tampoc acaba de fer res, però ves, per fi li han pogut donar una estatueta.

Els guanyadors dels Oscar 2024 en aquest blog:

“Oppenheimer” (7), Millors pel·lícula, director, actor principal (Cillian Murphy), actor secundari (Robert Downey Jr), banda sonora, fotografia i muntatge: Fitxa i comentari: “Oppenheimer”, de Christopher Nolan | Altres veus: “Oppenheimer”, de Christopher Nolan |

“Pobres criaturas” / “Pauvres créatures” / “Povere creature” / “Poor Things” (4), Millor actriu (Emma Stone), vestuari, disseny de producció, maquillatge i perruqueria: Fitxa i comentari: “Pobres criaturas”/ “Pauvres créatures” / “Povere creature” / “Poor Things”, de Yorgos Lanthimos | Altres veus: “Pobres criaturas” / “Pauvres créatures” / “Povere creature” / “Poor Things”, de Yorgos Lanthimos |

“La zona de interés” (2), Millor film internacional, so: Fitxa i comentari: “La zona de interés”, de Jonathan Glazer | Altres veus: “La zona de interés”, de Jonathan Glazer |

“Anatomía de una caída” / “Anatomie d’une chute” (1), Millor guió original (Justine Triet i Arthur Harari): Fitxa i comentari: “Anatomía de una caída” / “Anatomie d’une chute”, de Justine Triet | Altres veus: “Anatomía de una caída” / “Anatomie d’une chute”, de Justine Triet |

“El chico y la garza” / “Le garçon et le héron” / “Il ragazzo e l’airone” (1), Millor film d’animació: Altres veus: “El chico y la garza” / “Le garçon et le héron” / “Il ragazzo e l’airone”, de Hayao Miyazaki |

“Los que se quedan” / “Winter break” / “The Holdovers” (1), Millor actriu secundària (Da’Vine Joy Randolph): | Fitxa i comentari: “Los que se quedan” / “Winter Break” / “The Holdovers”, d’Alexander Payne |

“Barbie“, de Greta Gerwig (1), Millor cançó (‘What was I made for?’ – Billie Eillish): Fitxa i comentari: “Barbie”, de Greta Gerwig | Altres veus: “Barbie”, de Greta Gerwig |

Guanyadors d’Oscar 2024 que, a dia d’avui, no tenen apunt en aquest blog:

“20 dies en Mariúpol” (1), Millor llargmetratge documental. Nota: es pot veure a FilminCat, en VOSC.

“American fiction” (1), Millor guió original (Cord Jefferson). Nota: informació a IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

“The wonderful story of Henry Sugar” -de Wes Anderson i Steven Rales- (1), Millor curtmetratge d’imatge real. Nota: es pot veure a Netflix, en VOSC.

“The Last Repair Shop” (1), Millor curtmetratge documental. Nota: més informació a IMDB.

“War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko” (1), Millor curtmetratge d’animació. Nota: més informació a IMDB.

“Godzilla Minus One” (1), Millors efectes especials. Nota: més informació a IMDB.

Articles publicats a la premsa nostrada, sobre els Oscar 2024:

“Oppenheimer” s’emporta set Oscar i arrasa en una gala sense sort per als catalans, publiquen a ‘Vilaweb‘.

‘Oppenheimer’ triomfa als Oscar amb set estatuetes, escriu Bernat Salvà, al diari ‘El Punt Avui‘.

‘Oppenheimer’ triomfa en uns Oscars sense premi català, publica Xavi Serra, al diari ‘Ara‘.

Cillian Murphy, l’irlandès tranquil que ha conquerit Hollywood, diu Eulàlia Iglesias, al diari ‘Ara‘.

I l’Oscar és per a la indomable Emma Stone, rebla María Adell Carmona, al diari ‘Ara‘.

Uns Oscars per la pau i l’amistat, descriu Mònica Planas Callol, al diari ‘Ara‘.

Cine obscur per a temps foscos, reflexiona Sebastià Alzamora, al diari ‘Ara‘.

Bayona i “Robot dreams”, sense Oscar en una gala on triomfa “Oppenheimer”: tots els premiats, en parla Laura Bernis Prat, al ‘3Cat‘.

I, arran dels Oscar 2024:

Christopher Nolan, el director d’‘Oppenheimer’: un individu obsessiu que s’embarca en missions gairebé impossibles, article de Nando Salvà, a ‘El Periódico‘.