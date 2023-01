La petja de “Pacifiction” en aquest blog

Des de que es va saber que la nova pel·lícula d’Albert Serra havia estat seleccionada a la Competició del Festival de Canes, en aquest blog he anat penjant tot d’apunts directament o indirecta relacionats amb la pel·lícula i la seva actualitat. Ara en publico la llista, que aniré actualitzant si hi ha novetats als Gaudí, als César, etc.

“Pacifiction” guanya 3 premis Lumières.

“Pacifiction”: fitxa i comentari.

“Pacifiction”, d’Albert Serra, i “Drive my car”, de Ryûsuke Hamaguchi, premis 2022 de crítics gironins.

“Pacifiction”, d’Albert Serra, Premi Louis Delluc a la Millor pel·lícula “francesa”.

“Pacifiction”, d’Albert Serra, a tota portada a França.

La filmografia d’Albert Serra, a FilminCat.

“Pacifiction”, d’Albert Serra, en VOSC a algunes sales.

Altres veus: “Pacifiction”, d’Albert Serra.

“Alcarràs” i “Pacifiction” al Festival de Nova York.

Gran difusió mundial de “Pacifiction”, d’Albert Serra.

Albert Serra i Lukas Dhont enlairen la Competició (Canes 2022).

Flaix d’urgència: primeres reaccions a “Pacifiction”, d’Albert Serra (Canes 2022).

Avui és el dia d’Albert Serra a Canes 2022.

Albert Serra: “Avui en dia és difícil de dir que és una pel·lícula catalana”.

Albert Serra avança una referència sinòptica.

Albert Serra entra a la competició del Festival de Canes 2022.